Премьера выставили на интернет-аукцион

Бельгийского премьера Ива Летерма, которому после парламентских выборов 10 июня почти пять месяцев никак не удается сформировать правительство, выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.

Лот продавался под наименованием «неиспользованный премьер-министр». К описанию прилагалась фотография, на которой Летерм в строгом деловом костюме с галстуком обрабатывает землю с помощью мотоблока-культиватора.

«10 июня 800 тысяч человек скинулись на нового премьера, - говорится в описании лота с намеком на парламентские выборы. - К сожалению, за 150 дней его так и не удалось запустить в эксплуатацию. Ему заменили батарейки, попросили короля Леопольда II его починить, но все бесполезно. Это стало обременительным, и мы решили освободить место для кого-нибудь другого».

К «товару» прилагается инструкция на французском и нидерландском языках, но при этом отмечается, что по-французски Летерм говорит совсем не то, что по-нидерландски...

ИнтерМедиа консалтинг