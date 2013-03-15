Из Duty Free аэропортов Египта может исчезнуть алкоголь

Как сообщает DFNIonline, такое решение Министерство гражданской авиации Египта начало рассматривать после получения жалоб на то, что торговля алкоголем не соответствует исламским ценностям.

Сейчас в Египте туристы могут купить алкоголь в Duty Free магазинах как по прилету, так и при вылете из страны. По данным представителей индустрии, которые пожелали остаться неназванными, около 60% продаж в магазинах беспошлинной торговли обеспечивают табачные изделия и алкоголь, сообщает avianews.com.

Запрет продажи последнего может сильно ударить по национальному авиаперевозчику Egypt Air, для которого магазины Duty Free являются единственным рентабельным бизнесом, а также отпугнуть туристов.

Потери магазинов беспошлинной торговли только в Каире могут достигнуть 30 млн. долл, и 75% этой суммы не дополучит Egypt Air, являющаяся крупнейшим оператором магазинов Duty Free в стране.

После победы на выборах в Египте исламистской группировки Братья Мусульмане в стране ведется пересмотр светских норм. В 2012 году Министерство гражданской авиации Египта позволило стюардессам национальной авиакомпании Egypt Air носить хиджаб (исламский женский головной платок) во время исполнения служебных обязанностей.

Во время правления бывшего президента Египта Хосни Мубарака, который был сторонником светского государства, египтянки, работающие в государственном секторе экономики, должны были появляться на работе только с непокрытой головой.