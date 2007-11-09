Парламент Грузии согласился ввести чрезвычайного положения

Парламент Грузии на пленарном заседании вечером 9 ноября утвердил указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней, подписанный Президентом Михаилом СААКАШВИЛИ 7 ноября.

За принятие документа проголосовали 149 депутатов. Решение было принято единогласно, передает Новости-Грузия.

Выступая перед депутатами после принятия документа, председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ заявила, что это решение направлено на сохранение стабильности и правопорядка в стране, и будет отменено сразу как только ситуация полностью нормализуется.

Парламентская оппозиция бойкотировала заседание.

Как сообщалось, 7 ноября в Тбилиси полиция разогнала многотысячный митинг оппозиции возле здания парламента, после чего Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Декрет Президента вводит временные ограничения на проведение демонстраций и манифестаций, а также получение и распространение информации. На время действия ЧП на территории страны все телекомпании и радиостанции Грузии, кроме общественного телевидения, прекращают информационные выпуски. Кроме того, сбор и распространение информации запрещается всем электронным и печатным СМИ.

8 ноября, выступая с телеобращением к нации, М.СААКАШВИЛИ пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, поскольку "ситуация быстро стабилизируется".