Венецианская комиссия объяснила как судить министров за уголовные преступления

Об этом говорится в докладе о соотношении между политической и уголовной ответственностью министров, утвержденной на сессии Венецианской комиссии 8-9 марта, текст которой передан УНИАН.

“Венецианская комиссия считает, что способность национальной конституционности системы разделить и различить политическую и уголовную ответственность для министров правительств (нынешних и предыдущих) является знаком уровня высокого функционирования демократии и зрелости, а также уважения к верховенству права”, – написано в выводах доклада.

В докладе Венецианская комиссия выразила убеждение в том, что уголовные процедуры не должны применяться для наказания политических ошибок или разногласий.

Вместе с тем, Комиссия выразила мнение о том, что министры правительств не должны иметь исключительное положение в случае совершения ими уголовных преступлений.

В докладе отмечается, что в странах Совета Европы существует на сегодняшний день две конституционных модели привлечения министров к уголовной ответственности. Одна из них предоставляет это право обычной уголовной системе, другая – специальной процедуре импичмента, которая может применяться разными способами. При этом Венецианская комиссия выразила мнение, что обе системы имеют право на существование.

Отдельное внимание в докладе уделяется понятиям “превышение полномочий” и “злоупотребление властью”.

“Венецианская комиссия считает, что широкие и неопределенные национальные уголовные положения относительно “превышения полномочий” и “злоупотребления властью” составляют очень проблематичную категорию”, - написано в докладе.

При этом Комиссия выразила убеждение в том, что такие положения должны быть детально выписаны в национальном законодательстве и должны содержать дополнительные критерии для применения уголовного преследования, в частности, такие, как наличие намерений в совершении преступления или наличие существенной неосторожности.

При этом Комиссия считает, что наказание по таким расплывчатым понятиям должно быть умеренным и меньше, чем наказание за более определенные преступления, такие как, например, коррупция.