Президентские выборы в Венесуэле пройдут 14 апреля

Об этом сообщил Национальный избирательный совет по итогам состоявшегося 9 марта внеочередного заседания, передает РИА Новости.

Совет собрался по прямому указанию врио Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который 8 марта после принятия присяги в парламенте страны поручил ему назначить дату выборов.

Как ожидается, Н.Мадуро будет баллотироваться в качестве кандидата от правящей партии.

Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 6 марта в возрасте 58 лет. В течение почти двух лет он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Незадолго до смерти У.Чавес вернулся в Каракас из Гаваны, где проходил лечение после декабрьской хирургической операции. Власти страны приняли решение забальзамировать тело У.Чавеса и поместить его навечно в здании бывших казарм, откуда он в феврале 1992 года руководил попыткой свержения Президента Карлоса Андреса Переса.