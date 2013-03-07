На время траура в Венесуэле запретили алкоголь и личное оружие
00:56, 07 марта 2013Мир
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МВД Венесуэлы распорядилось о введении сухого закона на всей территории страны до 12 марта, на время 7-дневного траура по скончавшемуся президенту Уго Чавесу.
В соответствии с распоряжением МВД запрещается не только продажа, но и употребление алкогольных напитков. За соблюдением этих мер будут строго следить соответствующие органы, сообщает корреспондент РИА Новости. Цель запрета - обеспечить нормальное проведение похорон венесуэльского лидера.
Кроме того, правительство распорядилось о временном запрете на ношение оружия даже теми гражданами, у которых на это есть соответствующие разрешения. Это ограничение будет также действовать до 12 марта, оно не распространяется на военных, полицию и спецслужбы.
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