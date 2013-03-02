В Москве на марше в защиту детей задержали двух человек
12:44, 02 марта 2013Мир
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Полицейские в Москве задержала за провокации на марше в защиту детей двух человек.
На марше в защиту детей задержали "провокаторов"
Об этом сообщает московское управление МВД РФ.
"У места прихода на мероприятие на Гоголевском бульваре задержаны два человека за провокационные действия и создании помех в обеспечении общественного порядка", — цитирует сообщение РИА Новости.
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Задержанные доставлены в отдел полиции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
"Марш в защиту детей" начался в 14.00 мск (12.00 по Киеву). По оценкам ГУМВД, в нем участвует около 8 тысяч человек.
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