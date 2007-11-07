НАТО жаль соглашения об обычных вооруженных силах в Европе

НАТО надеется, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет оставлен в силе, а адаптированный ДОВСЕ будет ратифицирован.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель альянса Джеймс АППАТУРАЙ.

"Мы надеемся, что ДОВСЕ будет оставлен в силе, а модифицированный ДОВСЕ будет ратифицирован", - сказал он в Брюсселе журналистам.

Говоря об отношении альянса к ратификации Госдумой РФ проекта закона о приостановлении действия ДОВСЕ, Дж.АППАТУРАЙ сказал, что "каждый шаг, который направлен на выход из Договора, вызывает сожаление".

Официальный представитель НАТО отказался ответить на вопрос, готовы ли страны НАТО ратифицировать адаптированный ДОВСЕ до вступления моратория в силу.

Как сообщалось, сегодня, 7 ноября, Госдума РФ одобрила введение моратория на участие России в Договоре. Мораторий, согласно принятому закону, вступит в силу в ночь на 13 декабря. Если пойдет речь о возобновлении участия в нем России, то решение об этом примет президент страны.