В Грузии объявили персонами нон-грата троих российских дипломатов

Сегодня Министерство иностранных дел Грузии направило ноту посольству Российской Федерации в Грузии для передачи МИД РФ, где сообщалось, что Чрезвычайный и Полномочный Посол И.ВОЛЫНКИН, советник П.СОЛОМАТИН и третий секретарь А.КУРЕНКОВ объявлены «персонами нон-грата» согласно I пункта статьи 9 Венской Конвенции.

Как сообщает информационно-аналитический портал Грузия-online, МИД Грузии потребовало от МИД РФ немедленного отзыва этих лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в телевизионном обращении к народу назвал отзыв грузинского посла из России реакцией на информацию о финансировании Москвой митингов протеста в Тбилиси.

Он также сообщил, что грузинские спецслужбы задержали нескольких шпионов, которые будут высланы из страны.