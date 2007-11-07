С журналистами телеканала ”Имеди” невозможно связаться даже по мобильному
Ожидается заявление Генпрокуратуры
Единственный оппозиционный телеканал Грузии “Имеди” прекратил телетрансляцию.
За несколько минут до прекращения трансляции, как передало агентство “РИА-Новости”, в офисе телекомпании были замечены представители грузинского спецназа.
В последние минуты трансляции телеканала, продемонстрированные российским телеканалом “Вести”, ведущий программы новостей обратился к правоохранительным органам с просьбой обеспечить деятельность журналистов.
Как передает информагентство “Новости-Грузия”, сейчас около 100 человек собралось возле здания телекомпании “Имеди”, выражая свою поддержку коллективу телекомпании. На эту минуту никакой связи, в том числе мобильной, с сотрудниками телеканала нет.
По предварительным данным, официальное заявление должна сделать Генеральная прокуратура Грузии.
Телеканал “Имеди” принадлежит предпринимателю Бадри ПАТАРКАЦИШВИЛИ.