Саакашвили упрекнул грузин в «рабском комплексе» по отношению к русским

Президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал визит в Грузию специалистов Роспотребнадзора с целью провести мониторинг грузинских компаний для последующего допуска грузинской продукции на российский рынок.

Как утверждает президент, подобное решение правительства указывает на то, что в Грузии в отношении России имеется рабский комплекс.

"Я интенсивно слежу за телевизором. Ну, Геннадий Онищенко не уважил нас и не приехал, потому что, как он сам сказал, он считает грузин бездельниками и дармоедами, но приехала его делегация, и стоящие на задних лапках наши чиновники, представители винзаводов с дрожащими руками наливали им вино и в глаза смотрели российским чиновникам — понравится или нет. Вспомнился "Ревизор" Гоголя, хотя, что нужно российскому чиновнику — положить в карман две копейки, и уйдет счастливым, не проверять же продукцию, действительно, они приехали… Чем мы не смогли преодолеть этот рабский комплекс доставлять удовольствие русским? Тем более, что ничего конкретного не обещают", — заявил Саакашвили, передает Грузия-Online.

Президент также снова коснулся вопроса приобретения грузинских банков российскими банками и отметил, что недопустимо передавать России полностью под контроль весь грузинский капитал.

"Я никогда не был против российского бизнеса. Они не были монополистами, трудоустраивали людей, но если им в руки попадет все имущество, это будет кабализацией экономики страной-оккупантом. Это вопросы, по которым мы должны говорить с правительством", — заявил Саакашвили.