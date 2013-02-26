Ливни залили Сербию, Македонию, Боснию и Герцеговину

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии.

В селе Левосое к югу от города Буяновац река Моравица вышла из берегов и затопила 50 домов. Из населенного пункта уже эвакуировано 40 семей. Сложная ситуация складывается в городах Вранье, Прешево, Буяновац и их окрестностях. Дождь в этих районах не перестает уже в течение 30 часов, за это время выпало около 50 литров осадков на квадратный метр. В муниципалитете Трговиште введено чрезвычайное положение.

Мощные наводнения зарегистрированы также в соседних странах. В восточной и центральной Македонии вода затопила более 300 домов, обрушила два моста, а около 20 тысяч человек остались без энергоснабжения. Повреждена дамба Слатино в окрестностях Охрида. Местные власти опасаются, что может произойти ее прорыв.

В столице Боснии и Герцеговины Сараево оказались затоплены десятки строений, а также сельскохозяйственные угодья в пригородах. В муниципалитете Горажде осадки стали причиной нескольких оползней.

Согласно прогнозам метеорологов, дожди на Балканах прекратятся к 28 февраля. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.