Грузия обнародовала записи разговоров оппозиционеров с российскими спецслужбами

Министерство внутренних дел Грузии распространило сегодня днем записи телефонных разговоров ряда лидеров оппозиции, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В их числе - член правления неправительственной организации Георгий ХАИНДРАВА, лидер движения "Свобода" Константин ГАМСАХУРДИА, и лидер Лейбористской партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ, один о из лидеров Республиканской партии Левана БЕРДЗЕНИШВИЛИ, передает «Новости-Грузия».

При этом отмечается, что они регулярно проводили встречи с представителями посольства РФ в Грузии, которые в то же время являются сотрудниками российских спецслужб.

В эфире грузинского телеканала "Мзе" были продемонстрированы кадры встречи в одном из тбилисских ресторанов Г.ХАИНДРАВЫ с сотрудниками посольства РФ Петром СОЛОМАТИНЫМ и Александром КУРЕНКО, которые, по данным МВД Грузии, являются сотрудниками Службы внешней разведки России.

В тоже время председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ, комментируя распространение МВД Грузии записей, заявила, что общество больше не нуждается ни в каких разъяснениях.

"Наше общество больше не нуждается в каких-то особых разъяснениях. К сожалению, многие люди, которые пришли со своей болью на митинги, были вовлечены в провокацию, организованную врагами нашей страны и теми силами, которые хотят вовлечь Грузию под влияние империи", заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Она также сообщила, что, по последним данным, представители оппозиции отказались от диалога и встречи с ней. Кадры, продемонстрированные МВД, по словам Н.БУРДЖАНАДЗЕ, "проясняют, почему часть оппозиции не желает вести диалог, несмотря на то, что по части требований власти были готовы к компромиссу".

Она призвала население не поддаваться на провокации, сказав, что сделает все для сохранения стабильности. "Население должно оказать помощь государству. Мы должны стоять все вместе", - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, митинги протеста оппозиции проходят в Тбилиси с 1 ноября. По состоянию на сегодняшний день оппозиция требует отставки Президента Михаила СААКАШВИЛИ, проведения парламентских выборов в апреле 2008 года, изменения принципов проведения мажоритарных выборов и формирования избирательных комиссий, освобождения политических узников. Сегодня утром грузинская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые собрались возле парламента Грузии.