Американцы обещают помочь расследованию гибели усыновленного в Украине мальчика

Об этом говорится в заявлении Посольства США относительно трагической смерти усыновленного украинского мальчика в США, обнародованном на сайте посольства.

«Посольство США с глубокой скорбью узнало о трагической смерти уроженца Украины американского гражданина Эндрю Батлера в штате Западная Вирджиния.

Государственный департамент США ведет переговоры с украинскими должностными лицами, чтобы помогать им в общении с соответствующими представителями местной власти в США, где произошла трагедия», - сказано в заявлении.

«Мы и впредь будем прилагать усилия, чтобы обеспечить доступ украинским чиновникам к нужной им информации. И хотя за благополучие детей отвечают органы опеки тех мест и штатов, где живут усыновленные дети, Государственный департамент США очень серьезно относится к благосостоянию всех детей, независимо от гражданства или страны их происхождения », - отметили в посольстве.

Сейчас украинские дипломаты проверят условия содержания других усыновленных детей в американской семье, где погиб мальчик из Украины.

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины в связи с заявлением Посольства США относительно трагической смерти усыновленного украинского мальчика в США.

«МИД приветствует реакцию американской стороны, обнародованную в заявлении Посольства США от 25.02.2013 года о смерти несовершеннолетнего Эндрю Батлера», - сказано в заявлении.

В настоящее время Посольством Украины в США во взаимодействии с Государственным департаментом и другими причастными органами обеспечивается доступ украинских дипломатов к двум другим усыновленным семьей Батлер детям с целью проверки условий их проживания.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля стало известно, что в 2011 году в США усыновитель застрелил 13-летнего мальчика из Украины. Сигнал о гибели еще одного приемного ребенка поступил в Посольство России в Вашингтоне. Проверка показала, что он был усыновлен не в России, а в Украине, в Донецке.

Как сообщили российские дипломаты, они проинформировали о случившемся украинских коллег и Госдепартамент США.

Погибший ребенок не состоял на российском консульском учете, и соответственно настоящие его имя и фамилия россиянам были неизвестны. В Америке его звали Эндрю Артур Батлер, на момент гибели в июне 2011 года ему было 13 лет.