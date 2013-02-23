В Италии наступил день тишины

Уже в ближайшие дни итальянцы решат, вернется ли Сильвио Берлускони на пост премьер-министра. На один день в стране воцарится тишина. Сегодня запрещена любая предвыборная агитация. А уже завтра откроются участки для голосования, сообщает Эхо Москвы.

Италия выбирает Парламент. Основных претендентов на победу несколько. Прежде всего, это левоцентристская коалиция, во главе которой стоит Пьер Луиджи Берсани. Опросы отдают этому блоку порядка 34 процентов голосов. Следом идут правоцентристы Сильвио Берлускони.

Партия скандального политика вполне может занять второе место. Специалисты сулят ей около 29 процентов. Мощную коалицию удалось сформировать последнему главе кабинета министров Марио Монти. В ноябре позапрошлого года Берлускони ушел в отставку с поста премьера, после чего было сформировано техническое правительство Монти. Его мандат должен был продлиться до апреля этого года.

Но в результате политического кризиса в декабре 2012 года Монти покинул свой пост. Теперь его блоку прочат 14 процентов голосов. Италия — парламентская республика. Сенат и палата депутатов избираются сроком на пять лет.