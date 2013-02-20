Берлускони обвинили в мошенничестве с миллионами обманутых избирателей

Прокуратура Рима оценит действия экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, возглавляющего правоцентристскую коалицию на предстоящих 24-25 февраля парламентских выборах, который разослал избирателям письмо с обещанием возместить им выплаченный муниципальный налог на недвижимость (IMU).

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, с соответствующим заявлением в прокуратуру обратился Джанфранко Машиа, являющийся кандидатом в региональный совет области Лацио от блока "Гражданская революция". По его мнению, своим письмом, на конверте которого было указано "Важное уведомление. Возмещение IMU 2012", С.Берлускони нарушает нормы предвыборного законодательства и занимается мошенничеством.

В этой связи Дж.Машиа просит следователей внимательно изучить обращение известного политика, чтобы установить, есть ли в его действиях попытка подкупа избирателей. "Миллионы итальянцев получили в свои почтовые ящики подписанное Берлускони послание, текст которого выглядит как обещание выплатить деньги в обмен на голоса", - пояснил он.

С этой оценкой действий лидера правоцентристской коалиции согласны многие видные итальянские политики, участвующие в избирательной кампании. Так, по мнению лидера партии "Италия ценностей" Антонио Ди Пьетро, письмо С.Берлускони является не предвыборной агитацией, а настоящим мошенничеством. Премьер-министр Италии Марио Монти, который стоит во главе предвыборного блока центристов, также высказал мнение, что его предшественник, отправляя подобные письма, пытается купить голоса итальянцев.

Впервые о своем намерении в случае победы вернуть итальянцам выплаченный ими в 2012 году муниципальный налог на недвижимость, введенный правительством Марио Монти, С.Берлускони заявил в начале февраля. Тогда он отметил, что он и его сторонники примут соответствующее решение на "первом же заседании Совета министров".