Китайские военные божатся, что кибершпионы действуют без их поддержки

Во вторник американская компания Mandiant, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, опубликовала отчет, в котором утверждалось, что хакерские атаки на американские компании осуществляет подразделение Народно-освободительной армии Китая - воинская часть № 61398, дислоцированная в районе Шанхая.

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"Китайское законодательство запрещает любую деятельность, подрывающую безопасность в киберпространстве, правительство КНР борется с такими нарушениями", - говорится в опубликованном в среду заявлении представителя Народно-освободительной армии Китая Гэна Яньшэна, передает РИА "Новости".

В сообщении говорится, что подобные обвинения "безосновательны" и базируются лишь на том, что используемый хакерами IP адрес находится в Китае. "Кибератаки транснациональны и анонимны, источник их происхождения зачастую трудно выявить", - сказал представитель ведомства, подчеркнув, что "китайские военные никогда не поддерживали деятельность хакеров".