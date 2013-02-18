В России школьников старше 10 лет будут каждый год проверять на курение

Об этом пишет в понедельник газета "Известия"со ссылкой на собеседников в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, утвержденный Минздравом новый порядок диспансеризации подразумевает полное обследование детей в восьми возрастных периодах: в 1 год, 3, 7, 10, 14, 15, 16, и 17 лет. Как сообщили изданию в ведомстве, в перечень анализов с 2013 года включат УЗИ печени, почек, сердца, щитовидной железы, а также определение гормонального статуса у подростков 14 лет и УЗИ органов репродуктивной сферы для подростков 14-15 лет. Согласно новому порядку, детей с 10 лет также будут тестировать на выявление курения - притом каждый год.

"Начиная с 10 лет российских школьников ежегодно будут тестировать на курение. Анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе и анализ на карбоксигемоглобин в крови войдут в перечень обязательных процедур всеобщей ежегодной диспансеризации детского населения", - пишет газета.

По данным издания, на проведение профилактических осмотров 26,7 миллиона детей в системе ОМС предусмотрены 35 миллиардов рублей, так что обследование одного ребенка обойдется государству в 1310 рублей.