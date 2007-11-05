Пожар в российском доме престарелых: нашли тела 30 погибших

В настоящее время из 32 пропавших при пожаре в доме престарелых в поселке Велье-Никольское Тульской области России обнаружены тела 30 погибших, из них семь опознаны. Об этом сообщают «РИА-Новости».

По информации руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по области Андрея ПОНОМАРЕВА, два человека числятся пропавшими без вести. По его словам, создана следственная группа, которая проводит следственные действия, идет опрос свидетелей и потерпевших, отрабатываются версии причин пожара.

Начальник управления Госпожнадзора МЧС России Юрий НЕНАШЕВ сообщил «РИА Новостям», что возгорание в доме престарелых произошло, предположительно, из-за замыкания электропроводки.

"По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в одной из жилых комнат на втором этаже. По словам очевидцев, в комнате задымилась люстра, потом она упала и огонь перекинулся на вещи и мебель", - сказал он. Ю.НЕНАШЕВ напомнил, что ранее во время проверок пожарные инспекторы указывали в предписаниях, что электропроводка в здании находится в пожароопасном состоянии, однако эти нарушения так и не были устранены.

Представитель МЧС отметил, что сыграло свою трагическую роль то, что в доме престарелых не было пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Сообщение о возгорании поступил на службы "01" примерно через полчаса после того, как начался пожар, рассказал Ю.НЕНАШЕВ.

Однако к таким большим жертвам, по его мнению, привело не только и не столько отсутствие систем противопожарной защиты, сколько неправильные действия персонала учреждения. "В здании было четыре лестницы и все они были свободны. Их вполне бы хватило, чтобы вовремя вывести всех людей. Однако персонал начал выводить людей с первого этажа, а не со второго, где возник пожар. Таким образом, неправильное направление эвакуации, судя по всему, и привело к столь большим жертвам", - сказал представитель МЧС.

Он сообщил, что в настоящее время пожарные и следователи прокуратуры выясняют, сколько человек из обслуживающего персонала находилось в момент пожара в доме престарелых. "По штату их должно быть 20 человек, но, сколько их было на самом деле, еще предстоит выяснить. У нас есть сомнения в том, что персонала было достаточно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, пожар в доме престарелых под Тулой произошел в воскресенье, 4 октября. В тушении пожара участвовали более 100 человек и 22 единицы техники.