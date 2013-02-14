ЕС и США начинают переговоры по унификации торговых правил

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении Президента США Барака Обамы, Президента Европейского Совета Германа Ван Ромпоя и Президента Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу.

“Мы, лидеры Соединенных Штатов и Европейского Союза, рады объявить, что, базируясь на рекомендациях рабочей группы высокого уровня ЕС-США по вопросам занятости и роста..., Соединенные Штаты и Европейский Союз будут инициировать внутренние процедуры, необходимые для начала переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве”, - говорится в заявлении.

Цель такого партнерства, как уточнили в пресс-службе Еврокомиссии, заключается не только в уменьшении торговых тарифов и открытии рынков инвестиций, услуг и государственных закупок, но и в унификации технических стандартов.