Обама заявил, что война в Афганистане завершится к концу 2014 года

"Мы уже вернули на родину примерно 33 тысячи храбрых военнослужащих. Этой весной наши силы возьмут на себя функцию поддержки, тогда как руководство (по обеспечению безопасности в стране) примут афганские службы безопасности. Сегодня я могу объявить, что в течение года еще 34 тысячи американских военных вернутся домой из Афганистана. Сокращение войск продолжится. И к концу следующего года война в Афганистане завершится", - заявил президент США в послании к конгрессу, передает РИА Новости.

Накануне афганские СМИ сообщили, что перед тем, как сделать заявление, Обама проинформировал о своих планах афганского президента Хамида Карзая, британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелу Меркель,

По данным СМИ, в настоящий момент в Афганистане проходят службу около 66 тысяч американских военнослужащих. По мнению наблюдателей, военное командование США интенсифицирует усилия по подготовке вывода своего воинского контингента из Афганистана. Однако Белый дом еще не принимал окончательного решения, останутся ли американские войска в Исламской Республике после 2014 года, когда страну покинут основные силы контингента НАТО.