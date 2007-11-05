Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Ярослава Качиньского ушло в отставку, передает РИА Новости

Церемония проходит в президентском дворце в Варшаве.

Президент Польши Лех Качиньский (брат-близнец Ярослава Качиньского) сообщил, что официально примет отставку правительства "через два-три часа, после выступления премьер-министра в Сейме".

Министры в правительстве Качиньского будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства страны.

В Польше в понедельник откроется первое заседание нового парламента страны.

Согласно указа президента Польши Леха Качиньского, первое заседание Сейма (нижняя палата парламента) начнется в 15.00 по местному времени. Сенат (верхняя палата) соберется в тот же день вечером в 18.00.

Согласно официальным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, на досрочных выборах в Сейм, прошедших 21 октября, победила оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" (PO) Ц 41,51 %. На втором месте - правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) с 32,11 %. Третью позицию занимает избирательный блок "Левые и демократы" (LiD) - 13,15 %. В парламент также прошла Польская крестьянская партия (PSL) - 8,91 %.

Таким образом, в новом Сейме Польши у PO - 209 мандатов, 166 мест получил PiS, LiD - 53 депутата, PSL - 31, немецкое национальное меньшинство - 1 мандат.

Лидером победившей партии "Гражданская платформа" является Дональд Туск (Donald Tusk), который, как ожидается, станет новым главой правительства Польши.

Туск ведет интенсивные переговоры с председателем Польской крестьянской партии Вальдемаром Павляком (Waldemar Pawlak) о формировании нового коалиционного правительства страны. Предполагается, что в новом составе правительства Павляк станет вице-премьером и министром экономики.

"Гражданская платформа" и Польская крестьянская партия имеют в сумме 240 депутатских мандатов в новом парламенте. Для утверждения правительства необходим 231 голос.