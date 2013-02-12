Генсек ООН осудил испытание ядерного оружия в КНДР

Как сообщают интернет-СМИ, Пан Ги Мун заявил, что речь идет о "явном и серьезном нарушении резолюций СБ ООН".

Напомним, сегодня ранее КНДР официально заявила о проведении успешных подземных испытаний компактного ядерного устройства большой разрушительной силы, сообщает Росбалт.

"Ядерные испытания были проведены как часть мер по защите нашей национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США, которая нарушила право нашей республики на мирный запуск спутника", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При проведении испытаний была обеспечена должная безопасность, они прошли по плану.

По данным Reuters, мощность предполагаемого ядерного взрыва в КНДР могла составлять порядка 6-7 килотонн.

Как сообщалось, на севере КНДР во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 1 км. Эпицентр землетрясения находился в 24 км к северо-востоку от города Санджибаегам. Эксперты отметили, что территория Северной Кореи не входит в зону сейсмической активности, и это может свидетельствовать о "рукотворном" характере стихийного бедствия.

Эпицентр "землетрясения" находился в районе северокорейского полигона. Гипоцентр сейсмического явления располагался на глубине не более одного километра, что более соответствует ядерным испытаниям, а не естественному землетрясению.

Напомним, что Южная Корея готова принять "ответные меры", если КНДР проведет ядерные испытания. Об этом заявила президент страны Пак Кын Хе во время встречи с лидерами партии власти и оппозиции "Если КНДР примет неверное решение, то это затруднит процесс восстановления доверия между двумя Кореями. В случае проведения КНДР провокационных ядерных испытаний, она столкнется с ответными мерами мирового сообщества", — сказала Пак Кын Хе.