В ЕС возросло количество фальшивых монет

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, общее количество обнаруженных в 2012 году фальшивых монет составило 184 тыс. против 157 тыс. в 2011 году.

Чаще всего в 2012 году обнаруживались фальшивые монеты номиналом в 2 евро, их общее количество составило 121 тыс., или почти две трети общего количества изъятых фальшивых монет.

При этом, в пресс-службе отметили, что количество изъятых из обращения в 2012 году фальшивых купюр евро составило 531 тыс.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля этого года Европейская комиссия уже выступила с предложением ужесточить борьбу с подделкой денег, в том числе, путем унификации законодательства в странах-членах ЕС.

Эти предложения были переданы на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.