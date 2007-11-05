Пожар в доме престарелых под Тулой: число жертв достигло 23 человек

В результате пожара в доме престарелых в Тульской области (Россия) по последним данным погибли 23 человек, сообщает РИА Новости.

Пожар в доме престарелых в поселке Велье-Никольское в 30 километрах юго-западнее Тулы вспыхнул в воскресенье днем. Площадь возгорания достигла 1,7 тысячи квадратных метров. Пожар удалось потушить к вечеру.

"По факту пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 - нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сказал представитель прокуратуры. На месте происшествия работает следственная группа.

Пожар в доме престарелых в Тульской области, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электропроводки, сообщил РИА Новости в понедельник по телефону источник в правоохранительных органах области.