В России пьяный лихач протащил инспектора ДПС 400 метров на капоте
В России пьяный водитель, зацепив инспектора ДПС за одежду, протащил его на капоте 400 метров.
Инспекторы ДПС несли службу на автодороге Пенза—Сердобск, когда обратили внимание на легковой автомобиль, мчавшийся со скоростью около 130 километров в час при разрешенной 60 км/ч. На требование остановиться водитель не отреагировал, началось преследование, сообщают РИА Новости.
Заблокировав проезжую часть, лихача остановили около магазина в деревне Названовка.
"Когда сотрудник ДПС подошел к автомашине, водитель внезапно начал движение задним ходом, при этом зацепив инспектора капотом за форменную одежду… Он протащил инспектора около 400 метров", — говорится в сообщении управления МВД региона.
"Только когда на водителя посыпались осколки стекла, лихач остановил транспортное средство. Выйдя из машины, он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции", — сообщает ведомство.
При задержании он оказывал сопротивление и нецензурно выражался. Молодой человек прошел медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Инспектор ГИБДД получил телесные повреждения. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.