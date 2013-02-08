В России пьяный лихач протащил инспектора ДПС 400 метров на капоте

Инспекторы ДПС несли службу на автодороге Пенза—Сердобск, когда обратили внимание на легковой автомобиль, мчавшийся со скоростью около 130 километров в час при разрешенной 60 км/ч. На требование остановиться водитель не отреагировал, началось преследование, сообщают РИА Новости.

Заблокировав проезжую часть, лихача остановили около магазина в деревне Названовка.

"Когда сотрудник ДПС подошел к автомашине, водитель внезапно начал движение задним ходом, при этом зацепив инспектора капотом за форменную одежду… Он протащил инспектора около 400 метров", — говорится в сообщении управления МВД региона.

"Только когда на водителя посыпались осколки стекла, лихач остановил транспортное средство. Выйдя из машины, он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции", — сообщает ведомство.

При задержании он оказывал сопротивление и нецензурно выражался. Молодой человек прошел медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор ГИБДД получил телесные повреждения. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.