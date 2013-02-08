Европейский молодежный парламент заседает в Ивано-Франковске

Как передает корреспондент УНИАН, сессия будет продолжаться в течение четырех дней. В мероприятии принимают участие молодые парламентарии из 12 стран Европы.

Участники евросессии обсудят в молодежных парламентских комитетах актуальные современные вопросы, связанные с соблюдением прав человека, защитой окружающей среды, международными отношениями, развитием инновационных процессов и др. Будут разрабатывать конкретные пути решения той или иной проблемы, которые войдут в резолюции комитетов.

«Каждый комитет будет презентовать свои резолюции перед другими участниками, - рассказал сегодня в облгосадминистрации вице-президент сессии Марко Фишер (Германия). – Если резолюцию поддержат, она станет составляющей буклета резолюций. Буклет будет передаваться как инициатива молодежи на международных сессиях и мероприятиях местного уровня».

Как подчеркнула на открытии сессии ее президент Анастасия Яновицкая: «Европейский молодежный парламент – это прежде всего образовательная платформа. Наша главная цель – предоставление возможности молодежи со всей Европы развивать навыки межкультурного диалога, толерантности, умения выражать собственное мнение, комментировать, а, следовательно, развивать способность к критическому мышлению и анализу информации».

На молодежной сессии кроме дебатов состоятся представления стран и разнообразные культурные мероприятия.