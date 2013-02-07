Лидеры ЕС соберутся на решающую битву за европейский бюджет

Главный спорный вопрос для 27 стран - это высокий уровень расходов ЕС в то время, когда по всему континенту продолжаются сокращения расходов и воплощаются меры экономии.

На прошлом саммите в ноябре компромисса так и не было достигнуто.

По словам редактора ВВС по вопросам Европы Гавина Хьюитта, участники встречи почти наверняка потребуют сократить расходы на администрацию ЕС.

Однако любое принятое решение должно пройти согласие Европарламента, многие члены которого выступают против сокращения расходов ЕС, добавляет он.

Европейская комиссия - исполнительный орган ЕС - сначала заявляла, что верхняя черта бюджета на 2014-2020 годы должна составлять 1,025 трлн евро, что означало рост на 5%. Однако в ноябре эту сумму сократили до 973 млрд евро, а затем - до 943 млрд евро.

Однако если добавить к этой цифре другие обязательные расходы ЕС, то общий бюджет составит 1,011 трлн евро.

Великобритания, Германия и другие североевропейские страны хотят уменьшить расходы ЕС вслед за сокращениями национальных бюджетов стран Евросоюза.

Другая группа, под руководством Франции и Италии, хочет сохранить нынешний уровень расходов, однако перенаправить его на инвестиционные проекты, которые бы создавали новые рабочие места.

В воскресенье президент Франции Франсуа Олланд сказал журналистам, что для достижения соглашения еще нет всех необходимых предпосылок, но дал понять, что Париж готов на компромиссы.

В среду он встречался в Париже с канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего они посетили футбольный матч между командами своих стран.

По словам представителя госпожи Меркель, они с президентом Олланд имели "короткую, но насыщенную встречу... чтобы понять, какую сделку можно будет заключить".

Госпожа Меркель - влиятельность которой на саммите мало кто ставит под сомнение - уже признала, что переговоры будут "очень сложными".

ВВС Украины