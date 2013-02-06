9-летняя девочка родила

Малышка весит 2,7 килограмма, ее рост уже составляет 50 сантиметров, мама и дочка чувствуют себя удовлетворительно. Роды прошли в конце января, но известно об этом стало только сейчас.

Между тем, к расследованию обстоятельств этого дела уже подключились правоохранительные органы. По мнению прокуратуры Халиско, речь может идти об изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

По предварительным данным, отцом ребенка мог быть 17-летний юноша, поиски которого сейчас активно ведет полиция, передает РИА Новости.