9-летняя девочка родила
23:21, 06 февраля 2013Мир
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Девочка в возрасте 9 лет родила здорового ребенка в Мексике, сообщили представители госпиталя в городе Сапопан в штате Халиско.
Малышка весит 2,7 килограмма, ее рост уже составляет 50 сантиметров, мама и дочка чувствуют себя удовлетворительно. Роды прошли в конце января, но известно об этом стало только сейчас.
Между тем, к расследованию обстоятельств этого дела уже подключились правоохранительные органы. По мнению прокуратуры Халиско, речь может идти об изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.
По предварительным данным, отцом ребенка мог быть 17-летний юноша, поиски которого сейчас активно ведет полиция, передает РИА Новости.
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