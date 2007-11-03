Во Владивостоке Путина поддерживали 13 минут

В субботу во Владивостоке состоялся митинг сторонников политики президента России Владимира ПУТИНА. Как передает Gazeta.ru, несмотря на сравнительно теплую солнечную погоду, сторонники политики президента провели митинг в закрытом помещении. В главном зале Приморского краевого драматического театра молодежи собрались около 200 митингующих, среди них - пенсионеры, школьники, студенты, представители Дальневосточного государственного университета и общественных движений.

По словам одного из организаторов мероприятия, митинг начался в 13:32 по местному времени (07:32 по киевскому) и закончился в 13:45 (07:45). В зале драмтеатра молодежи митингующие развернули плакаты с лозунгами, в которых выступили за сохранение президентского курса.