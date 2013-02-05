Скандал в Швеции: военные признали, что против России не продержатся и недели

Йорансон заявил, что для отражения потенциального нападения России внеблоковой Швеции придется просить помощи у НАТО.

Это заявление дезавуировала министр обороны Карин Энстрем, напомнившая: вступление в НАТО "не стоит на повестке дня", пишет КоммерсантЪ. Однако опросы свидетельствуют — сторонников присоединения Швеции к альянсу становится все больше.

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"Даже в годы холодной войны, когда Швеция вкладывала в оборону гораздо больше средств, наши возможности были ограниченны. Мы никогда не были вооружены настолько сильно, чтобы самостоятельно противостоять Советскому Союзу или России. Нам в любом случае понадобится помощь извне — НАТО или США. Но наши политики не допускают милитаризации общества, чтобы мы могли своими силами отразить угрозу с востока",— заявил генерал Сверкер Йорансон в нашумевшем интервью газете Svenska Dagbladet.

При этом генерал не считает "угрозу с востока" умозрительной "на фоне авторитарных тенденций в России и событий в Грузии".

После этого заявления, повергшего руководство страны в шок, генерала Йорансона заподозрили в разглашении государственной тайны и причинении ущерба безопасности. Шеф Прокурорской палаты по делам государственной безопасности Томас Линдстранд потребовал расследовать высказывания военного, который, по его мнению, сослался на закрытые сведения Минобороны. Однако он не стал опровергать тезис генерала, что Россия остается для Швеции "главным врагом".