СМИ: Россия и США могут подписать новое соглашение по утилизации вооружений

Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсант"со ссылкой на источник в российской делегации на мюнхенской конференции по безопасности.

Новое соглашение может заменить программу Нанна - Лугара (1991), в рамках которой США оказывают другим странам помощь в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия, а также средств доставки. В 2012 году МИД России заявил, что предложения США о продлении соглашения о программе Нанна - Лугара, которое заканчивается в июне 2013 года, более не соответствуют представлениям Москвы о том, как должно быть выстроено сотрудничество в этой сфере. США выразили готовность обсуждать этот вопрос.

РИА Новости замечает, что по данным источника газеты, Москва может подписать новое соглашение, "если оно будет основываться на равноправии и отвечать современным реалиям". Примером, по словам собеседника газеты, может послужить обновленное в 2010 году соглашение 2002 года об утилизации плутония, где обе стороны несут равные финансовые обязательства и "справедливо распределяют ответственность". В рамках же программы Нанна - Лугара американские подрядчики, нанятые для работ в России, не отвечают за возникшие по их вине аварии и ЧП.

При заключении нового соглашения Москва также хотела бы ограничить доступ американцев на некоторые объекты, пишет газета.

"Для обсуждения параметров будущего соглашения Москву в феврале посетит старший заместитель госсекретаря Роуз Гетемюллер", - сообщает "Коммерсант". Вашингтон хотел бы как можно быстрее выйти на конкретные договоренности, сообщил газете источник в Госдепе. Между тем, источник издания в российской делегации заверил, что в отличие от 1990-х годов Москва теперь "ничего на скорую руку делать не будет".