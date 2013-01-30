Южнокорейская ракета успешно вышла на орбиту Земли

Старт ракеты-носителя состоялся в 16.00 по местному времени (09.00 по киевскому времени). Прямую трансляцию запуска ведут южнокорейские телеканалы. Как говорится в сообщении телеканалов, к настоящему времени произошло успешное отделение первой и второй ступени, сообщают РИА Новости.

Разработка ракеты KSLV-1, также известной как Naro-1, была начата в 2002 году. С 2004 года, согласно подписанному контракту, в проекте также участвовали российские компании: создатель первой ступени - ГКНПЦ имени Хруничева, а также Конструкторское бюро транспортного машиностроения, которое отвечало за разработку проекта наземного комплекса.

Изначально запуск KSLV-1 был запланирован на 29 ноября 2012 года, однако он был отменен из-за ряда неполадок. Успешный запуск Naro-1 стал третьей попыткой Южной Кореи войти в число космических держав, которые вывели на околоземную орбиту спутник на собственной ракете-носителе. Две предыдущие попытки Сеула стать членом космического клуба, предпринятые в 2009 и 2010 годах, закончились неудачей.