Обама выделит Сирии 155 миллионов долларов помощи

Таким образом, с учетом этой суммы администрация Обамы с начала вооруженного конфликта в Сирии выделила стране 365 миллионов долларов. Об этом по информации USA Today пишет Lenta.ru.

«У нас нет иллюзий, — заявил Обама, комментируя свое решение. — Грядущие дни будут очень тяжелыми. Однако ясно, что режим все больше слабеет и теряет контроль над страной».

Противостояние между сторонниками и противниками президента Сирии Башара Асада продолжается с начала весны 2011 года. За это время, по оценкам правозащитников, жертвами конфликта стали более 60 тысяч человек.

В последнее время Обама не раз подвергался критике за нежелание напрямую вмешиваться в сирийский конфликт. Сама сирийская оппозиция также неоднократно просила западные страны о поддержке. Однако как США, так и европейские страны объясняют свой отказ участвовать в конфликте тем, что у них нет ни возможности повлиять на ситуацию, ни легальных оснований на это. Так, в интервью журналу The New Republic, опубликованном 27 января, Обама, отвечая на вопрос о Сирии, заявил: «В такой ситуации как в Сирии я должен спросить: можем ли мы что-то изменить? Не приведет ли это к еще большему насилию или применению химического оружия?»