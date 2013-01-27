В Японском море нашли перевернутое российское судно: судьба экипажа неизвестна

Как передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, «в 15:20 в акватории Японского моря (Приморский край) обнаружено перевернутое рыболовецкое судно «Шанс-101» (порт приписки - Находка, экипаж 30 человек, 19 граждан РФ и 11 индонезийцев)».

По информации ведомства, в 15:40 судно «Анатолий Торчинов» обнаружило спасательный плот с 10 членами экипажа - шестью россиянами и четырьмя индонезийцами. Остается неизвестной судьба 20 членов экипажа.

Четыре морских судна ведут поисково-спасательные работы. В понедельник для поисков планируется использовать авиацию, в том числе от МЧС России.

Как уточняет региональный центр МЧС, потерпевшее крушение судно не вышло в установленное время на связь. Оно не подавало сигнала SOS, аварийный буй не срабатывал. По заявке судовладельца в район возможного местонахождения судна из Хабаровска вылетел самолет Ан-24 Дальневосточного авиационного координационно-спасательного центра, который обследовал район площадью 2,6 тысячи квадратных миль.

Также для осмотра предполагаемого района поиска прибыли два судна, ведущих недалеко промысел. Они обследовали морскую акваторию на площади почти 280 квадратных миль. Позднее к ним присоединились еще три рыболовецких судна.

В настоящее время сухогруз со спасенными членами экипажа следует в порт Холмска Сахалинской области.