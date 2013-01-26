В страшном ДТП на Гаити погибли два десятка человек
11:38, 26 января 2013Мир
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22 человека погибли и еще 30 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на Гаити в ночь на субботу.
22 человека погибли в результате ДТП на Гаити / Фото : Lenta.ru
Как сообщает РИА Новости, по данным источников агентства «Франс Пресс», инцидент произошел в северной части Гаити, когда грузовик, перевозивший в кузове группу паломников, по неизвестной причине съехал с дороги и свалился в овраг. Других подробностей ДТП пока не приводится.
В апреле 2012 года на Гаити похожее ДТП с участием грузовика, перевозившего людей, унесло жизни более 20 человек. В январе того же года 23 человека погибли в аварии в столице страны Порт-о-Пренсе, когда водитель грузового автомобиля потерял управление и врезался в микроавтобус, после чего грузовик вылетел на пешеходный тротуар.
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