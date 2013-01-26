В страшном ДТП на Гаити погибли два десятка человек

Как сообщает РИА Новости, по данным источников агентства «Франс Пресс», инцидент произошел в северной части Гаити, когда грузовик, перевозивший в кузове группу паломников, по неизвестной причине съехал с дороги и свалился в овраг. Других подробностей ДТП пока не приводится.

В апреле 2012 года на Гаити похожее ДТП с участием грузовика, перевозившего людей, унесло жизни более 20 человек. В январе того же года 23 человека погибли в аварии в столице страны Порт-о-Пренсе, когда водитель грузового автомобиля потерял управление и врезался в микроавтобус, после чего грузовик вылетел на пешеходный тротуар.