В аэропорту Вашингтона столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета столкнулись сегодня в международном Вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей местных авиационных властей.

По их данным, самолет, выполнявший рейс из Брюсселя, после приземления на столичный аэродром при подруливании к терминалу задел крылом другое воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз" и находившееся на стоянке. В результате происшествия никто не пострадал.

Модели самолетов, а также другие детали инцидента не приводятся. Как сообщили представители аэропорта, специалисты в данный момент осматривают воздушные суда, чтобы выявить степень их повреждений.