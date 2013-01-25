В аэропорту Вашингтона столкнулись два пассажирских самолета
09:49, 25 января 2013Мир
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В аэропорту имени Даллеса после приземления столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет
В аэропорту Вашингтона столкнулись два пассажирских самолета / Фото: TwitterCmertinez400
Два пассажирских самолета столкнулись сегодня в международном Вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей местных авиационных властей.
По их данным, самолет, выполнявший рейс из Брюсселя, после приземления на столичный аэродром при подруливании к терминалу задел крылом другое воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз" и находившееся на стоянке. В результате происшествия никто не пострадал.
Модели самолетов, а также другие детали инцидента не приводятся. Как сообщили представители аэропорта, специалисты в данный момент осматривают воздушные суда, чтобы выявить степень их повреждений.
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