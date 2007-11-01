Ураган ”Ноэль” унес 66 жизней

Число жертв тропического урагана "Ноэль", бушующего в Центральной Америке, достигло 66 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В Доминиканской Республике в результате наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися ливневыми дождями, погиб по меньшей мере 41 человек. На Гаити жертвами стихии стали 24 жителя, а на Ямайке - один.

Более 50 тысяч доминиканцев были вынуждены покинуть свои жилища, 12 тысяч из которых полностью разрушены ураганом.

Чрезвычайное положение объявлено в 28 провинциях и столице Доминиканской Республики - Санто-Доминго.

Правительства США, Венесуэлы, Бразилии, а также Евросоюз выразили готовность оказать помощь Доминиканской Республике.

По сообщениям метеорологов, ураган переместился на Гаити и Кубу и в ближайшие сутки будет двигаться на северо-запад со скоростью 13 километров в час. Предполагается, что шторм затронет побережье Флориды и может представлять угрозу для нефтяных вышек в Мексиканском заливе.