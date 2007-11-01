Буша рассмешил костюм Чейни на Хэллоуин

Президент США Джордж Буш сообщил, что утром в среду спросил вице-президента Ричарда Чейни о том, какой костюм он подготовил к празднику "нечистой силы" Хэллоуин, который отмечается в стране 31 октября.

"Сегодня утром я встречался с вице-президентом. Я спросил его, какой костюм он себе подготовил. Он ответил: "Я уже его ношу", а затем пробормотал что-то о темной стороне Силы", - сказал Буш под громкий смех аудитории на заседании Ассоциации пищевой промышленности США в Вашингтоне.

Участники заседания сразу поняли, что Буш и Чейни имели в виду закрепившееся за вице-президентом прозвище "Дарт Вейдер" - зловещего и мрачного персонажа, символа "темной силы" и "империи зла" из фантастической голливудской киноэпопеи "Звездные войны".

Чейни сам неоднократно публично подшучивал над своим имиджем и сравнением с культовым персонажем "Звездный войн".

Иногда люди смотрят на мое поведение и говорят: он является Дартом Вейдером администрации (США)", - иронично сказал Чейни в июне в эфире телекомпании Си-эн-эн.

Реакция Чейни была вызвана вопросом во время интервью, когда телеведущий Ларри Кинг напомнил о том, что очень многие критики нынешнего вице-президента США считают его "темной и мрачной силой в администрации, выступающей за секретность любой ценой".

РИА Новости