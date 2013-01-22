ООН: В 2013-м мировая безработица достигнет рекорда

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ), входящей в состав ООН. По прогнозам МОТ, в этом году численность безработных вырастет по всему миру на пять миллионов - до 202 миллионов человек.

С начала кризиса в 2007 году безработица по всему миру выросла на 28 миллионов человек и к концу 2012 года составила 197 миллионов, передает Лента.ру. Своего пика в 199 миллионов человек численность безработных достигла во время кризисного 2009 года. Потом число людей, не имеющих постоянного занятия, сокращалось, но в 2012 году снова начало расти.

По прогнозам МОТ, в 2014 году численность безработных вырастет еще на три миллиона, а к 2017 году показатель достигнет 210,6 миллиона человек. Процент безработных от всего экономически активного населения планеты будет держаться на уровне в шесть процентов.

Авторы доклада МОТ констатируют, что самой незащищенной группой населения являются люди младше 24 лет, среди которых работу на имеют 13 процентов. При этом растет число тех, кто отказывается от идеи найти работу. В 2012 году свои анкеты из служб трудоустройства забрали 39 миллионов человек. В развитых странах треть всех безработных не имеют постоянного занятия уже более года.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) сократился в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с показателем января–июня 2012 года, на 0,4 п.п. - до 8%.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В январе–марте показатель безработицы в Украине (по методологии МОТ) составлял 9,1% трудоспособного населения.

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины по методологии МОТ в январе–сентябре 2012 года составило 1,62 млн человек. В январе-марте этот показатель составлял 1,84 млн человек, в январе–июне – 1,7 млн человек.

Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству трудоспособного населения.

Количество безработных, претендующих на одно рабочее место, в Украине в декабре составило в среднем 11 человек (108 человек на 10 рабочих мест), что на 4 человека больше, чем в ноябре 2012 года. Показатель нагрузки на одно рабочее место в декабре оказался самым большим в 2012 году.

Согласно сообщению, предложение рабочих мест организациями и учреждениями в декабре составило 48,6 тыс.