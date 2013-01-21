В Камбодже арестовали тюремщика за съемку российского бизнесмена в тюрьме

Об этом сообщил РИА "Новости" один из камбоджийских адвокатов россиянина.

Трехминутный сюжет был размещен на сайте одного из российских интернет-ресурсов в субботу. В нем Полонский, активно используя ненормативную лексику, обвиняет нескольких живущих и работающих в Камбодже россиян в провокации против него, в результате которой он оказался в тюрьме. Сюжет снят на территории тюремного двора, в одном из открытых помещений, в которых заключенные проводят светлую часть дня. На экране в течение всего сюжета присутствует надпись "эксклюзив".

По теме: Российского бизнесмена арестовали за запугивание моряков в Камбодже

"Офицер тюремной охраны арестован по обвинению в должностном преступлении - съемке видео на территории тюрьмы и передаче его в иностранные СМИ. На допросе офицер признался, что российские журналисты заплатили ему 5 000 долларов за то, что он пронес на территорию тюрьмы скрытую камеру и произвел съемку. Сейчас он находится в тюрьме", - сообщил камбоджийский адвокат.