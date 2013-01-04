Российского бизнесмена арестовали за запугивание моряков в Камбодже

12:40, 04 января 2013
Мир
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Российский бизнесмен Сергей Полонский арестован в Камбодже по обвинению в применении насилия к местным морякам.

Полонского обвиняют в запугивании моряков / Фото: Glomu.ru

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Вместе с Полонским в Сиануквилле задержаны еще двое россиян: Карачинский и Баглай.

По данным полиции, граждане РФ использовали нож, чтобы запугать шестерых моряков, которые перевозили их на лодке с одного из соседних островов на материк.

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