Российского бизнесмена арестовали за запугивание моряков в Камбодже

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Вместе с Полонским в Сиануквилле задержаны еще двое россиян: Карачинский и Баглай.

По данным полиции, граждане РФ использовали нож, чтобы запугать шестерых моряков, которые перевозили их на лодке с одного из соседних островов на материк.