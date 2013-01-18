Россия придумала еще один ход в ответ на «закон Магнитского»

Москва подтверждает информацию о введении в действие и возможном расширении "списка Гуантанамо" в качестве ответной меры на принятие американским конгрессом "закона Магнитского", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Россия расширила до 60 человек "черный список" граждан США, к которым будут применены санкции в связи с принятием американским конгрессом "закона Магнитского".

"В практике отношений с США у нас имеются так называемые ограничительные списки. Персональный состав этих списков, а также критерии, по которым они составляются, не являются предметом общественного обсуждения", — отметил Рябков. "Что касается "списка Гуантанамо", то появившаяся в открытом доступе информация не далека от действительности. Списки с течением времени могут меняться", — добавил замглавы МИД РФ.