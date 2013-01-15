В Индии блокировали школу из-за изнасилования семилетней девочки - СМИ

Родители девочки обнаружили ее в понедельник в школьном туалете в состоянии шока. После того, как стало ясно, что второклассница была изнасилована, местные жители в знак протеста блокировали школу, закрыв в ней учителей. Туалет, в котором произошло изнасилование, расположен по соседству с кабинетом директора школы, которую, как отмечает агентство PTI, задержала полиция по обвинению в халатности при исполнении служебных обязанностей, сообщают РИА Новости.

Во вторник демонстрация продолжается, люди требуют немедленно задержать насильника. Полиция заявила, что у них уже есть его описание со слов девочки, и они ведут поиск. С протестующими встретился главный министр штата Манохар Паррикар. Он заявил, что "от ответственности не уйдет ни насильник, ни любой, замешанный в этом преступлении".

Тема изнасилований в последние недели приобрела крайне острое звучание в Индии после жестокого группового изнасилования в автобусе 23-летней студентки. Джоти Сингх была изнасилована и избита шестью пьяными мужчинами 16 декабря в автобусе в Нью-Дели. Девушка перенесла три операции, однако скончалась от полученных травм в ночь на 29 декабря. Это преступление получило широкий резонанс - во многих городах Индии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Люди требовали не только казнить насильников, но и принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин.