Мэра города застрелили в парикмахерской

По данным полиции, нападение на мэра Карлоса Кастильо было совершено в момент, когда он зашел в парикмахерскую перед официальным мероприятием. Преступники скрылись на автомобиле, ведется их поиск.

Мэр, получивший многочисленные огнестрельные ранения, скончался в больнице.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ отмечает, что погибший был братом Мануэля Кастильо, бывшего депутата парламента департамента Хутиапа, который в 2010 году был приговорен к 203 годам тюрьмы за организацию убийства трех депутатов от Сальвадора в Центральноамериканском парламенте в 2007 году.