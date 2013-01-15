В Германии решили сохранять СМС Ангелы Меркель

Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии Штефана Зайберта.

Меркель часто пользуется СМС для отправки сообщений коллегам, и именно она ввела такой способ общения между высшими государственными чинами ФРГ. Журнал Spiegel ранее опубликовал статью, в которой ставился вопрос о том, нельзя ли приравнять короткие сообщения канцлера к официальным актам и протоколам, подлежащим архивированию.

Как заявил Зайберт, в соответствии с директивой правительства Германии 2001 года об архивировании документации, сохранению подлежат любые документы, если они "стали предпосылкой к управленческой операции" либо их содержание стало "важным для управленческой операции". При этом, по словам пресс-секретаря, "не важно, звонит ли канцлер по телефону, беседует с кем-либо лично или отправляет СМС".

Личные сообщения Меркель, замечает РИА "Новости", в архивы попадать не будут. К официальным документам также не будут приравнены сообщения в соцсетях и Twitter немецких политиков.