Пожизненный срок Мубараку пересмотрят

Кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Египта Хосни Мубарака на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении и постановил назначить новое слушание дела, сообщает РИА «Новости».

"Суд постановил удовлетворить апелляцию адвокатов Мубарака и бывшего министра внутренних дел Хабиба аль-Адли, также осужденного пожизненно, и пересмотреть дело в другом суде", - заявил представитель кассационного суда.

2 июня 2012 года Х.Мубарак и Х.аль-Адли были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдали приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. Защита осужденных имела право в течение шести месяцев подать апелляцию на это решение суда.