В возрасте 136 лет умерла старейшая женщина на планете

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Пажвак.

По словам пресс-секретаря губернатора афганской провинции Вардак Шахидуллы Шахеда, который является внуком этой женщины, долгожительница была похоронена сегодня в деревне Ландахейль уезда Пачирагам провинции Нангархар. По данным пресс-секретаря, ”Хасано была женщиной, посвятившей всю свою жизнь изучению и соблюдению принципов исламской религии”. В последние годы жизни, несмотря на свой преклонный возраст, Хасано самостоятельно совершала пятикратное омовение перед намазом, уточнил он.

У самой старой женщины Афганистана и мира было семь дочерей, две из которых скончались в возрасте 70 и 68 лет.

Начальник управления полиции уезда Дурбаба провинции Нангархар Хаджи Голь Вали, который является правнуком Хасано, сообщил прессе, что умершая родственница стала прародительницей 465 членов ее семьи. В свою очередь глава администрации уезда Пачирагам, где была похоронена Хасано, Малик Мохаммад Аслам подтвердил агентству Пажвак, что умершей женщине было 136 лет. Ранее считалось, что рекорд долголетия посмертно принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет.