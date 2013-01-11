Атомная подлодка ВМС США столкнулась с гражданским судном

На субмарине "Джексонвилл" класса "Лос-Анджелес" поврежден перископ. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметили в пресс-службе, безопасности реактора ничего не угрожает, системы не повреждены, опасений по поводу возможных пробоин нет, сообщает Росбалт.

Командование считает, что члены экипажа рыболовецкого судна, возможно, даже не заметили столкновения. После инцидента судно продолжало движение тем же курсом с прежней скоростью, передают интернет-СМИ.

Напомним, 13 октября прошлого года крейсер американских ВМС "Сан-Хасинто" и атомная подводная лодка "Монпелье" столкнулись во время учений у восточного побережья США. Команда "Сан-Хасинто" заметила перископ АПЛ примерно в 150 метрах по ходу крейсера, после чего была дана команда "полный назад", однако столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет, но у крейсера был поврежден обтекатель гидролокационной станции, в котором находится часть электронного навигационного оборудования.