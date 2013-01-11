Стрелка из Колорадо будут судить по всем пунктам обвинения

Такое решение судья принял по результатам досудебных слушаний, начавшихся 7 января и продолжавшихся в течение трех дней, сообщает Lenta.ru.

По словам судьи, прокуратура предъявила Холмсу обвинения по более чем 160 пунктам. По сумме выдвинутых Холмсу обвинений ему может грозить смертная казнь, однако высшая мера наказания не применялась в Колорадо несколько десятков лет.

Холмс должен предстать перед судом 11 января. Между тем ожидается, что сторона защиты отложит обвинение, поскольку подсудимый не готов выступить с заявлением. Ранее адвокаты заявили, что их подзащитный страдает психическим расстройством, но при этом не сообщили точный диагноз.

В результате стрельбы в кинотеатре на премьере фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды" были убиты 12 человек и еще более 70 ранены.